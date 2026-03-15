大勢らが重い足取りでバスに…菊池が見送る野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ローンデポパークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝のベネズエラ戦に5-8で敗れた。一夜明けた15日早朝。ナインはホテルを出発し、帰路についた。両者譲らぬ乱打戦はベネズエラに軍配が上がった。1点リードの6回に4番手で登板した伊藤大海投手（日本ハム）が痛恨の3ランを被弾。そのまま5-8で最後は大