ティッシュペーパーの空き箱と使いかけのポケットティッシュを活用した便利グッズの作り方について、「エリエール」ブランドのティッシュペーパーやトイレットペーパーなどを製造する大王製紙が、エリエールの公式インスタグラムアカウントで紹介しています。【画像で見る】「えっ…」これがポケットティッシュ＆ティッシュ箱で作る“便利グッズ”の正体です！公式インスタグラムは「ティシューボックス…中途半端に余ってし