1点リードの6回に伊藤大海が痛恨の逆転3ランを被弾、1試合8失点の大崩壊■ベネズエラ 8ー5 日本（日本時間15日・マイアミ）野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦に5-8で逆転負けを喫し、大会連覇の夢が途絶えた。1点リードの6回に4番手で登板した伊藤大海投手（日本ハム）が痛恨の逆転3ランを被弾するなど救援陣が崩れ