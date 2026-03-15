1点リードの6回に伊藤大海が痛恨の逆転3ランを被弾、1試合8失点の大崩壊

■ベネズエラ 8ー5 日本（日本時間15日・マイアミ）

野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦に5-8で逆転負けを喫し、大会連覇の夢が途絶えた。1点リードの6回に4番手で登板した伊藤大海投手（日本ハム）が痛恨の逆転3ランを被弾するなど救援陣が崩れての敗戦。米国の記者からは「日本の救援投手は懸念材料だった」と厳しい指摘が飛んでいた。

1次ラウンドを全勝で突破し、大会連覇を目指して決戦の地へ乗り込んだ侍ジャパンだったが、強力なベネズエラ打線を前に投手陣が踏ん張りきれなかった。先発の山本由伸投手（ドジャース）が序盤に失点するも、打線の反撃で一度は逆転に成功。しかし、5-4と1点リードで迎えた6回、4番手としてマウンドに上がった伊藤が連打で無死一、三塁のピンチを招き、アブレイユに右越えの逆転3ランを浴びて試合をひっくり返された。

頼みの綱だった昨季の沢村賞右腕の一発だけでなく、この日は救援陣が次々と失点を重ね、侍ジャパンの1試合8失点はWBCチームワースト記録となる大崩壊。最強と謳われた投手陣が、負けられない大一番で脆さを露呈した。

この救援陣の乱調に対し、現地の米メディアも即座に反応を示した。米紙「カリフォルニア・ポスト」のディラン・ヘルナンデス記者は自身のX（旧ツイッター）を更新し、伊藤が逆転弾を浴びた直後に日本の弱点に言及する投稿を行った。

同記者は「日本の救援投手は懸念材料だった。なぜか分かるでしょう。ベネズエラがアブレイユの3ランで7-5とリード」と綴り、大会前から不安視されていたリリーフ陣の課題が現実になったと指摘した。盤石の戦いで勝ち上がってきた前回王者だったが、最後に立ちはだかったブルペン陣の“懸念材料”を払拭できず、史上初のベスト8敗退という早すぎる終戦を迎えた。（Full-Count編集部）