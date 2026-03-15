韓国・ソウルの宿泊施設で14日夜火災が発生し、日本人で50代の母親と20代の娘が病院に運ばれました。母親は意識不明の重体です。14日午後6時頃、日本人観光客にも人気の明洞（ミョンドン）の近くにある7階建てビルで火災が発生しました。出火したのはカプセルホテルになっている3階部分で、約3時間半で鎮火しましたが、この火事で日本人2人を含む外国人3人が病院に運ばれました。2人は50代の母親と20代の娘で、母親は意識不明の重