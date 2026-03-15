詐欺を助長するおそれがある犯罪行為をした疑いで、県内では去年1年間にあわせて52人が書類送検されました。県警察本部のまとめによりますと他人への譲渡などを目的に不正に口座を開設したり携帯電話を契約したりしたとして、去年1年間に28人が書類送検されました。また、正当な理由がないにも関わらず、他人に口座を譲り渡した疑いで24人が書類送検されました。あわせて52人で、うその投資話を持ち掛けるなど詐欺を助長するおそれ