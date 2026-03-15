＜ザ・プレーヤーズ選手権3日日◇14日◇TPCソーグラス ザ・プレイヤーズ・スタジアムC（フロリダ州）◇7352ヤード・パー72＞第5のメジャーと呼ばれる米国男子ツアーのフラッグシップ大会は、第3ラウンドが終了した。日本勢は3人が出場。久常涼が5バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの「70」で回り、首位と7打差のトータル6アンダー・15位タイで最終日に向かう。〈写真〉松山英樹はアドレスから10.9cm動いている？松山英樹は4番、1