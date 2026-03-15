久常涼が15位で“第5のメジャー”最終日へ 松山英樹は「76」で63位後退
＜ザ・プレーヤーズ選手権 3日日◇14日◇TPCソーグラス ザ・プレイヤーズ・スタジアムC（フロリダ州）◇7352ヤード・パー72＞第5のメジャーと呼ばれる米国男子ツアーのフラッグシップ大会は、第3ラウンドが終了した。日本勢は3人が出場。久常涼が5バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの「70」で回り、首位と7打差のトータル6アンダー・15位タイで最終日に向かう。
〈写真〉松山英樹はアドレスから10.9cm動いている？
松山英樹は4番、12番で池ポチャを喫するなど、5バーディ・7ボギー・1ダブルボギーの「76」と落とし、トータル2オーバー・63位に後退した。金谷拓実は「81」をたたき、トータル10オーバー・73位に沈んだ。トータル13アンダーの単独首位にルドビグ・オーバーグ（スウェーデン）。3打差のトータル10アンダー・2位にマイケル・トルビョンセン（米国）が続いている。世界ランク1位のスコッティ・シェフラー（米国）はトータル4アンダー・26位タイに浮上。昨年覇者で世界ランク2位のローリー・マキロイ（北アイルランド）はトータル1オーバー・57位タイにつけている。賞金総額は、米ツアー最高額となる2500万ドル（約39億4032万円）で、優勝者には450万ドル（約7億925万円）が贈られる。
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