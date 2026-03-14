【モデルプレス＝2026/03/14】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。夏休み編2023」に出演していた向井怜衣が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】「今日好き」メンバーの圧巻スタイル◆向井怜衣、圧巻スタイルベルトでウエストをマークしたニットトップスに、美しい脚を披露したショートパ