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【J1百年構想リーグ WEST第6節】(Eピース)広島 2-0(前半1-0)G大阪<得点者>[広]新井直人(41分)、中村草太(67分)<退場>[G]岸本武流(85分)<警告>[広]松本泰志(32分)、山崎大地(90分+2)[G]安部柊斗(49分)、岸本武流2(66分、85分)、半田陸(89分)主審:笠原寛貴└広島がACL組対決で2発完封勝利!! “タイ120分決戦”帰りG大阪、退場者も発生して今季初90分負け