【モデルプレス＝2026/03/14】BUDDiiSの高尾楓弥（FUMIYA）が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】人気スタダアイドル、サングラスで魅力放出◆高尾楓弥、サングラスがお似合いピンクのパンツにホワイトのパーカーを合わせて登場した高尾。トップではサングラスを外して会場を沸かせ、次にランウェイを歩くメンバーのもーりー（