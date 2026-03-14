東京・町田市で92歳の妻の首を絞めるなどし、殺そうとしたとして86歳の夫が逮捕されました。妻はその後、死亡が確認されました。警視庁によりますと14日午前5時頃町田市の集合住宅で「人を殺しました」と110番通報がありました。警察官が現場に駆けつけたところ、この家に住む小菅マサイさん・92歳が床に倒れていて、病院に搬送されましたが死亡が確認されました。目立った外傷はなく、警視庁はそばにいた夫の健次郎容疑者を殺人未