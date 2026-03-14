人気アニメ「鬼滅の刃」の竈門禰豆子（かまど・ねずこ）役などで知られる声優の鬼頭明里さんが2026年3月8日、自身のインスタグラムを更新。衣装ショットを披露した。「こんなにラブリーな雰囲気で撮影して楽しかったです」鬼頭さんは「FCのビジュアル諸々用に撮影したときの！」といい、ピンク色のアイテムで飾られた部屋の中で、ワンピース姿で座るポーズのショットを含む13枚を投稿した。「久しぶりにこんなにラブリーな雰囲気で