元TBSのフリーアナウンサー山本里菜（31）が14日、同局ラジオ「土曜朝6時木梨の会。」（土曜午前6時）に生出演。号泣しながら登場した。番組中盤のインスタントラーメンを試食するコーナーで、木梨は「今日担当の来る人が来ないんだって」と予定していた試食ゲストがまだ来ていないことを暴露。数分後、ゲストの到着を察した木梨が「あ！どうぞ」と招くと、アシスタントの山形純菜アナは「うそ！里菜！」と同期の山本の登場