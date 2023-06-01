本拠地レンジャーズ戦米大リーグのドジャースは12日（日本時間13日）、本拠地でレンジャーズと対戦し、2-5で敗れた。1点を追う3回には、アレックス・コール外野手の安打と大谷翔平投手の四球で好機を作るも、まさかの走塁ミスにより台無しに。指揮官も苦言を呈した場面の裏側を、コール本人が明かしている。まさかの形でチャンスが潰えた。1-2と1点を追う3回。ドジャースは先頭のコールが中前打で出塁、1死から大谷も四球を選