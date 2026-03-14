「連続ドラマＷ BLOOD & SWEAT」Behind The Scenes（C）ＷＯＷＯＷ ＡＸ-ＯＮ ＩＣＳ Ｎｏｒｄｉｃ 俳優・杏とフィンランド人俳優・ヤスペル・ペーコネンＷ主演による、日本×フィンランド共同製作ドラマ「連続ドラマＷ BLOOD & SWEAT」（ＷＯＷＯＷ４月５日午後１０時〜放送・配信）の作品の魅力とインタビュー映像を盛り込んだメイキング映像が3月14日、公開された。【動画】日本×フィンランド共同製作