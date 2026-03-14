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デトロイト・ピストンズ vs メンフィス・グリズリーズ日付：2026年3月14日（土）開催地：リトル・シーザーズ・アリーナ（Detroit）最終スコア：デトロイト・ピストンズ 126 - 110 メンフィス・グリズリーズ NBAのデトロイト・ピストンズ対メンフィス・グリズリーズがリトル・シーザーズ・アリーナ（Detroit）で行われた。 第1クォーターはデトロイト・ピ