『ハイキュー‼』×SVリーグコラボ連載vol.2（27）東レアローズ静岡小野寺瑛輝前編東北高校時代に春高バレーに出場した小野寺photo by アフロスポーツ【小学校の時に東日本大震災を経験】2025−26シーズン、東レアローズ静岡の小野寺瑛輝（24歳）は、自身がチーム３番手のセッターであることを自覚して開幕を迎えた。「今シーズンは、"ベンチに入る"という戦いです。ベンチに入ったら、リリーフサーバーでも出場機