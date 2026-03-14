『ハイキュー‼』×SVリーグ コラボ連載vol.2（27）

東レアローズ静岡 小野寺瑛輝 前編



東北高校時代に春高バレーに出場した小野寺 photo by アフロスポーツ





【小学校の時に東日本大震災を経験】

2025−26シーズン、東レアローズ静岡の小野寺瑛輝（24歳）は、自身がチーム３番手のセッターであることを自覚して開幕を迎えた。

「今シーズンは、"ベンチに入る"という戦いです。ベンチに入ったら、リリーフサーバーでも出場機会はある。たまに巡ってくるチャンスをモノにできるようにしなくてはいけません」

小野寺は静かな声で言う。一本のサーブにかかるプレッシャーは、本人にしかわからない。

「常に自分との対峙ですね。セッターなのでトスも上げたいですが、せっかくのサーブの機会でミスはできない。それで敵を崩せたらいいんですが......いい場面で出してもらっているだけに、"怖さが100％、『やってやるぞ』という思いも100％"みたいな感じです（笑）。いいところに打たないと、普通にパスを返されて失点につながってしまうので」

失敗＝出場機会が減る。単純で冷酷な式だ。

重圧を明かした小野寺だが、纏っている空気が凪いでいるため、心中は深く探れない。そのキャラクターは、セッターという読み合いがカギを握る勝負のポジションとして適正があると言えるかもしれない。身長187cmの長身セッターは、空中で思考を巡らせ、希望のトスを託す――。

宮城県気仙沼市に生まれ育った小野寺は、小学校の時に東日本大震災を経験している。

「誰かのためにやるのが自分のバレー」

彼がそう信条を語るのは、それだけの理由があった。生まれ育った宮城県気仙沼市で東日本大震災を経験し、練習していた体育館は遺体安置所になった。祖父母の家は津波に飲み込まれ、母は病院勤めで少しも休めなかった。

そんな少年にとって、バレーは救いだった。

中学で頭角を現し、JOC（ジュニアオリンピックカップ。各都道府県の選抜チームで争われる全国大会）では宮城選抜としてベスト８に駒を進めた。だが、そこに立ちふさがったのが、優勝した熊本選抜。エースは水町泰杜（ウルフドッグス名古屋）で、その因縁は東北高校に進んでからも続いた。

【水町泰杜は"バケモノ"】

小野寺が３年時、東北高校は春高バレー３回戦で熊本の鎮西高校と対戦。鎮西のエースは水町で、再び膝を屈した。

「『勝てるかな』とも思ったんですが、水町の勝負強さにやられました。あれは"主人公"ですね。中学でも負けているんですが、ちょっと舐めていました」

小野寺は優しい声で振り返り、こう続けた。

「仕留められる気がしませんでした。スパイクを止めた場面もあったんですが、手ごたえがなくて。あっちの"打ちミス"という感じでした。戦っている時は必死でしたけど、どこか一歩引いて見てしまうほどの選手でしたね。

あの春高は、（郄橋）藍がいた東山高校が優勝して、確かに藍もすごかったけど、どちらかというと東山は総合力がすごかった。でも、水町はブロック３枚でも止まらなかったです。"バケモノ"という感じかな。ライバルというよりも、なんていうか......ヤバいやつ（笑）。僕的には、世代の象徴は泰杜でしたね」

そう語る小野寺は、高校バレー生活を謳歌したという。

「学生時代の練習風景でぱっと思い浮かぶのは、同級生のふたりですね」

現在VC長野トライデンツに所属する右利きの佐藤隆哉、昨シーズンまでＶリーグのクラブに在籍していた左利きの阿部晃也（2025年５月に現役引退）とトスワークの修練を重ねた。

「ふたりとも１年生からずっと試合に出続けていたんですが、ふたりが自分のトスを我慢強く打ってくれて、高校からセッターを始めた僕を育ててくれたと思っています。隆哉は負けず嫌いで、『とにかく持ってこい！』という感じ。一方の晃也は、静かな闘志を持っていましたね。全体練習が終わったあとに、ひたすらスパイク練習をしていました」

寮生活はアパートの３DKで、選手３人ずつで生活していたという。夕方には監督の奥さんが、温めて食べるご飯を届けてくれた。みんなで過ごす時間は楽しかった。高校３年の時、小野寺は「行事ごとは、全部みんなとやろう」と決めた。たとえば節分では豆を買い、鬼の面をかぶって投げ合った。誰かの誕生日には、シュークリームにワサビを入れるなど、賑やかに祝った。

「自分も後輩にパイを顔面にぶつけられました。普段はそういうことをやられるキャラではなかったので、周りは爆笑でしたね（笑）。バレーのおかげで、いろんな出会いがありました」

そのバレー人生のすべてが、今に結びついている。

「先日も、地元から家族総出で（東レ静岡のホームの）三島まで試合を観に来てくれました。自分は出場できず、申し訳なかったんですが......。

やっぱり、自分のポジションのセッターとして出たいですね。僕が出せる"バレーの色"があるはず。プレーだけじゃなく、パーソナリティも楽しんでもらえる選手になりたいです」

小野寺は祈りを込めるように言う。つないでもらった思いを、今度はトスに託す。それはひとつのドラマだ。

（後編：小野寺瑛輝が選ぶハイキュー‼ベストメンバーは２ⅿ超のミドルがふたり 試合後の"わかりみ"が強い場面も語った＞＞）

【プロフィール】

小野寺瑛輝（おのでら・えいき）

所属：東レアローズ静岡

2001年12月２日生まれ、宮城県出身。身長187cm・セッター。兄の影響で小学校入学後にバレーを始める。小学３年時に東日本大震災を経験。その後、東北高校に進学後はインターハイ、国体、春高バレーなどに出場。国際武道大学を経て、2024年に東レアローズ静岡に入団した。