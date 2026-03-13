【モデルプレス＝2026/03/13】俳優の山田裕貴が13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」に出席。優秀主演男優賞を受賞した。【写真】山田裕貴、吉沢亮への熱い思い語る姿◆山田裕貴、吉沢亮への熱い思い語る「爆弾」は、事前に事件の発生をほのめかす謎の中年男・スズキタゴサク（佐藤二朗）を追うリアルタイムサスペンス。彼の言動から次の爆発現場を割り出そうと