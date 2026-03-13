韓国で観客動員数1200万人を突破する異例の快進撃を続けている映画『王と生きる男』。その大ヒット記念舞台挨拶を前に、チケットの高額転売が横行し、波紋を広げている。【写真】韓国人＝転売ヤー？日本での“嫌韓”体験3月11日、映画配給会社のSHOWBOXは公式SNSを通じ、チケットの不正取引に関する注意喚起を掲載。「一部のSNSや中古取引サイトなどで、3月17日に開催される舞台挨拶チケットの転売行為が確認されている」と警鐘を