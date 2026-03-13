ファミリーマートにて、人気ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』のリリース5周年を祝し、「ファミマで祝おう！ウマ娘5周年！」コラボレーションキャンペーンを2026年3月15日（日）から順次全国のファミリーマート約1万6400店舗にて実施する。＞＞＞コラボ商品やオリジナルグッズをチェック！（写真28点）『ウマ娘 プリティーダービー』は、サイゲームスが展開するクロスメディアコンテンツ。実在する競走馬の名前と魂を受け継ぐ「