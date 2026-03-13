2026年3月18日（水）発売のLIVE Blu-ray/DVD「SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”」のダイジェストムービーが公開された。なお、ボーカルの山口一郎は3月9日にニッポン放送『オールナイトニッポン』火曜日の新パーソナリティに就任することが発表されたばかりで、YouTubeなどでの配信でもファンからの相談に答えるトークが話題になるなど、その語り口にも注目が集まっている。ダイジェストムービーでは1曲目の「GO TO THE FUTURE」からア