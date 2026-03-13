大学サッカー連盟が公式発表筑波大学は3月12日、2026年度の入部予定選手6名を発表した。Jクラブのユースチームや高校サッカー界で活躍した実力者たちが名を連ねている。守護神候補には、柏レイソルU-18からGKノグチピント天飛が加入。最終ラインには、FC東京U-18のDF佐々木将英と、熊本の名門・大津高校からDF松野秀亮が加わる。中盤には横浜F・マリノスユースのMF加藤海輝、そして前線には鹿児島城西高校のFW大石脩斗が名を連