元西武・中塚駿太氏が選んだ第2の人生2016年ドラフト2位で西武に入団した中塚駿太氏は、2021年オフに戦力外通告を受けた。NPBという華やかな舞台を離れた右腕が次に選んだのは、クラブチーム「ジェイファム」での新たな挑戦だった。介護士として働きながら野球を続ける――。その日々は、想像以上に過酷だった。戦力外通告後、12球団合同トライアウトを経て「ジェイファム」に入社。会社が運営する介護施設に配属され、1年目は