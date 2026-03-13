松本が1人遅れてマイアミに合流野球日本代表「侍ジャパン」は12日（日本時間13日）、準々決勝に向けて、試合が行われるローンデポ・パークで練習を行った。11日のチャーター便に乗っていなかった松本裕樹投手（ソフトバンク）が遅れてチームに再合流。不在を案じていたファンも、中継ぎエースの無事な姿に安堵していた。侍ジャパンは1次ラウンド・プールC最終戦となった10日のチェコ戦に9-0で快勝。試合後にナインはマイアミへ