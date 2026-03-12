●あす13日(金)は大気の状態が非常に不安定に●急な雨・雷や 場合により「ひょう」のおそれも●北風強まり 一段と身体に堪える寒さにも注意＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう12日(木)は、まずまず落ち着いた空模様が続いた所が多くなりましたが、これから非常に変わりやすい空模様となっていきます。日本付近は天気図で見るとあまり何もないように見えますが、等圧線が少しゆがんだ部分に注目…日本海上空5500m付近では、平年より大