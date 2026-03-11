トリトンフーヅは、熊本県有明海産の香り高い海苔に、宮崎発祥の魔法のスパイス「マキシマム」のパンチをプラスした、「熊本県有明海産∞無限∞マキシマムのり」を、3月1日(日)より全国のスーパーマーケットなどで順次販売中だ。「∞無限∞のりシリーズ」について「∞無限∞のりシリーズ」は、トリトンフーヅが展開する、無限に食べられるほど飽きない美味しさのばらのりシリーズ。以前より販売しているプレーンタイプの「∞無限∞