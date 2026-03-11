「熊本県有明海産∞無限∞マキシマムのり」発売！BBQやキャンプのお供としても



トリトンフーヅは、熊本県有明海産の香り高い海苔に、宮崎発祥の魔法のスパイス「マキシマム」のパンチをプラスした、「熊本県有明海産∞無限∞マキシマムのり」を、3月1日(日)より全国のスーパーマーケットなどで順次販売中だ。

「∞無限∞のりシリーズ」について

「∞無限∞のりシリーズ」は、トリトンフーヅが展開する、無限に食べられるほど飽きない美味しさのばらのりシリーズ。

以前より販売しているプレーンタイプの「∞無限∞素焼きのり」や、「∞無限∞やみつきのり」「∞無限∞わさびのり」などは、それぞれが販売予想を上回り、シリーズ累計販売個数360万個を突破しているという。

「熊本県有明海産∞無限∞マキシマムのり」が登場

新発売の「熊本県有明海産∞無限∞マキシマムのり」では、熊本県有明海産の香り高い海苔を贅沢に使用している。

さらに、宮崎発祥の魔法のスパイスとして注目を集める「マキシマム」で味付けがされており、スパイシーでパンチの効いたおいしさが魅力。参考売価は458円(税抜)だ。

さまざまなレシピで楽しもう

また、従来のシリーズではごはんはもちろん、サラダや豆腐、麺類にもアレンジできる汎用性の高さが特長だったが、今回の「∞無限∞マキシマムのり」はBBQやキャンプのお供としての活用をはじめ、さまざまなレシピで楽しめる。

トリトンフーヅの公式HPでは、「∞無限∞のりシリーズ」を活用したアレンジレシピを公開中だ。

のどぐろだし塩味やわさびのりなども用意

「∞無限∞のりシリーズ」のシリーズもチェックしよう。



「∞無限∞やみつきのり のどぐろだし塩味」は、風味豊かな「瀬戸内海産」原料を100％使用。

ふわっと香るのどぐろの旨みと磯の香りが特長だ。



プレーンの「∞無限∞素焼きのり」は、有明海で採れた原料を100％使用。

食塩や油は一切使用しておらず、素材本来の旨味を堪能できる。味付なしのプレーンタイプで料理への汎用性も抜群だ。



うま塩味の「∞無限∞やみつきのり」、うま塩味「∞無限∞やみつきのり(大容量)」は、「天草の塩」、なたね油、白ごまを使用。

ふんわりとした柔らかさが特長で、油分が控えめのため軽い食感だ。



塩わさび味の「∞無限∞わさびのり」は、有明海で採れた原料を100％使用。

日々の料理にさっとかけるだけでアクセントになるだろう。



かつぶし味の「∞無限∞かつぶしのり」は、天草の塩、なたね油、 白ごまを使用。

ふんわりとした柔らかさが特長だ。



うま塩味の「∞無限∞やみつきのり天」は、国産板海苔と国産あおさ粉を使用。

瀬戸内海産の海人の藻塩でまろやかなうま塩味を味わえる。お酒のおつまみやおやつにも最適だ。



「∞無限∞あくまのり」は、有明海産の海苔、かつお醬油と天草の塩を使用。揚げ玉のザクザクとした食感が「悪魔的」な食べ応えの逸品だ。

この機会に、「∞無限∞のりシリーズ」の新フレーバー「熊本県有明海産∞無限∞マキシマムのり」はもちろん、「∞無限∞のりシリーズ」もチェックしてみては。

トリトンフーヅ公式HP：https://www.triton-foods.com

(ソルトピーチ)