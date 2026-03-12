個人型確定拠出年金（iDeCo）の掛金を支払った場合は、その掛金全額が所得控除の対象になる場合があります。 会社員であれば年末調整を受けられますが、そうでない場合は自分で確定申告をしなければなりません。 今回は、確定申告するにあたって「iDeCoの控除証明書を捨ててしまった」「紛失してしまった」という場合の再発行の手順や、確定申告期限を過ぎてから還付を受ける方法についてご紹介します。 「iDeCo