ロシア出身で、兵庫・姫路市で育ったコラムニストでタレントの小原ブラス（33）が12日までにインスタグラムのストーリーズを更新。“不機嫌ハラスメント”をめぐる思いをつづった。小原は、自身が出演するTOKYO MX5時に夢中！」でも不機嫌な態度で他者に不安感や威圧感を与える、いわゆる“フキハラ”問題についてコメントしていたが、「それにしても、不機嫌ハラスメント（フキハラ）で注意を受けたり罰せられる世の中怖すぎる