12月24日放送の『あちこちオードリー』（テレビ東京系）で、オードリー春日俊彰に、ある“疑惑”が浮上している。「この日は、若林正恭さんが自身の結婚生活について『妻にめちゃくちゃ怒られる』と恐妻家ぶりを告白していたのですが、話題は自然と春日さんの夫婦関係へ。春日さんは妻・クミさんに何か言われても『反論もケンカもしない』と語る一方で、『はぁーあ』と深いため息で態度を表すと話していたのです」（芸能記者）