警視庁本部の課長だった男性警視正（60）が不機嫌ハラスメントで、昨年末に警務部長注意の処分を受けていたことが判明した。周囲からは「反論すると不機嫌になる」などの証言が上がったという。不機嫌な態度で周囲の環境を悪化させる「フキハラ」は、新たなハラスメントの形として関心を集めている。放送作家の鈴木おさむ氏は、不機嫌な態度は単なる性格や気分の問題ではなく、職場の空気を支配し、人のやる気を奪うハラスメントだ