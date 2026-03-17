警視庁本部の課長を務めた警視正の男性（60）が、部下への「フキハラ」（不機嫌ハラスメント）を理由に、昨年12月に処分を受けていたことが報じられました。報道（朝日新聞、3月10日など）によると、男性は2021年9月から2025年9月ごろにかけて、部下に日常的に不機嫌な態度で接し続ける、いわゆる「フキハラ（不機嫌ハラスメント）」により部下を萎縮させたとして、2025年12月付で「警務部長注意」の処分を受けたとのことです。何