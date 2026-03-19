第1回【警視庁幹部の“フキハラ認定”に「不機嫌ぐらいでハラスメント？」とSNSで異論殺到…専門家が「納得できないという気持ちも分かります」と理解を示すワケ】からの続き──。警視庁の警視正が「不機嫌ハラスメント」の認定を受け、処分を受けたことから「フキハラ」に注目が集まっている。新聞・雑誌のデータベースで調べると2020年ごろから紙面に登場しており、比較的新しい言葉のようだ。そのため「フキハラなんて初め