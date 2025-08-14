いつまでも仲のいい夫婦でいるためにはどうしたらいいのか。夫婦関係コンサルタントの山本久美子さんは「15万人の子育て世代とのコミュニケーションでわかったのは、夫婦がワンチームであることの大切さだった」という――。（第1回）※本稿は、山本久美子（じママ）『人生が圧倒的にラクになる! 夫婦ONE TEAM思考』（講談社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／PeopleImages※写真はイメージです - 写真＝iStock.com