第2回【“被害者を精神的に追い詰める”だけではない…「フキハラ」が職場を崩壊に追い込む“2つのリスク”を専門家が解説】からの続き──。警視庁が「不機嫌ハラスメント」を認定し、処分を下した警視正の男性には約100人の部下がいたという。ところが「フキハラ」を巡ってはネット上で「不機嫌になった部下が上司を威圧するという“逆フキハラ”も相当に多い」との訴えが非常に目立つのだ。（全3回の第3回）＊＊＊【写真を見