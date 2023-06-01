お笑いコンビ「空気階段」の鈴木もぐらが、１１日更新のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」に出演。過去のアルバイトで起きた出来事を語った。もぐらは高校野球の神奈川県大会で、バッターボックス裏でスコアをつけるバイトをしたという。試合開始ギリギリに到着したところ「真ん中の席が１つだけ空いていた」ためそこに座ったそう。その後、夏で暑かったため、アイスの差し入れがあり「普通にアイス