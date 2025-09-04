お笑いコンビ「空気階段」の鈴木もぐら（38）が1日深夜放送のTBSラジオ「空気階段の踊り場」（月曜深夜0・00)に出演。実父の訃報を明かした。鈴木によると、先日30年来の地元の友人から連絡があり、「大体、友人から連絡があるときは外国人ジョッキーがやらかした日とかだったんだけど、“ルメールですか？やらかしてましたね”って聞いたら、“いや、ルメールじゃなくて、親父さんが亡くなったらしい”と言われた」という。