◇サッカーACLEラウンド16第2戦サンフレッチェ広島1―0ジョホール・ダルル・タクジムFC（2026年3月11日広島サッカースタジアム）広島はマレーシア王者・ジョホールDTの固い守備と徹底した時間稼ぎに後半45分のFW木下康介（31）のPKのみの1得点に終わり、2戦合計2―3で敗退した。アウェーの第1戦を1―3で落としており、2点差以上の勝利が必要だった。木下のPKはMF中島洋太朗（19）のシュートが相手DFのハンドを誘って