[11.14 キリンチャレンジ杯 日本 2-0 ガーナ 豊田ス]Jリーグで見せている安定感は、W杯を7か月後に控える日本代表のテストマッチでも変わりはなかった。日本代表GK早川友基(鹿島)はキリンチャレンジカップ・ガーナ戦に先発出場し、2-0での勝利に貢献。試合後には「無失点で勝つことができてほっとしている」と手応えを語った。J1リーグで優勝争いを牽引する鹿島での活躍が評価され、EAFF E-1選手権第2戦・中国戦(◯2-0)でA代表