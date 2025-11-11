クラブが公式発表J1のサンフレッチェ広島は11月11日、同クラブに所属する日本代表GK迫敬介選手が入籍し、あわせて第一子（長女）が誕生したことを発表した。26歳の大迫は高校年代から広島の下部組織に在籍。2018年にトップチームへ昇格し、翌年プロデビューを果たした。元同代表で23年に引退をした林卓人氏と守護神争いを毎年繰り広げ、22年途中から正GKとしてスタメンに定着した。代表でも19年に初招集され東京五輪メンバーに