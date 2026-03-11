地震などの大規模災害が発生した際、被災者の支援を目的とした新たな車両が大分市で公開されました。 【写真を見る】被災者支援の新車両を公開治療可能なペット用移動診察車など10台大分 県庁で公開されたのは、県の補助を受け県内のNPO法人などが制作した被災者支援車両10台です。このうち、県獣医師会は県内で初めての導入となるペット用の移動診療車を展示しました。 （吉田記者）「こちらの車両は、けがをしたペットの