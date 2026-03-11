大分県中津市の飲食店でノロウイルスによる食中毒が発生し、男女17人が症状を訴えました。県北部保健所はこの店を11日から2日間営業停止処分としました。 【写真を見る】大分・中津市の居酒屋で集団食中毒男女17人に症状…ノロウイルス検出厨房の手洗い設備故障、保健所が改善命令 食中毒が発生したのは、中津市上宮永にある居酒屋「御馳走屋 一合」です。 県によりますと、3月7日と8日、店で食事をした20代から50代の男女1