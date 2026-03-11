明治時代の建築を展示している「博物館 明治村」（愛知県犬山市）で、人気アニメ「鬼滅の刃」とのコラボイベントが始まったが、多量のスタンプラリー用台紙を買って景品と交換する人がいて不快だったと、X上で訴えがあった。中国人とみられる外国人が100枚以上を交換していたといい、転売目的とみられている。イベントを主催した明治村は、取材に対し、「想定を上回る購入があって欠品してしまい、お客様には申し訳なく思っていま