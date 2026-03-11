7人組アイドルグループ「原因は自分にある。」メンバーで俳優・吉澤要人さん（22）が2026年3月9日にXで、自身が主演するドラマで幼少期役を演じた子役とのツーショットを公開した。吉澤さんの小顔ぶりに驚く声も出ている。「お顔が小さくて首が長めでかっこいい」吉澤さんは放送中のテレビドラマ「親友の『同棲して』に『うん』て言うまで」（読売テレビ＝ytv系）で、男女7人組ダンス&ボーカルグループ「GENIC」雨宮翔さん（24