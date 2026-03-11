7人組アイドルグループ「原因は自分にある。」メンバーで俳優・吉澤要人さん（22）が2026年3月9日にXで、自身が主演するドラマで幼少期役を演じた子役とのツーショットを公開した。吉澤さんの小顔ぶりに驚く声も出ている。

「お顔が小さくて首が長めでかっこいい」

吉澤さんは放送中のテレビドラマ「親友の『同棲して』に『うん』て言うまで」（読売テレビ＝ytv系）で、男女7人組ダンス&ボーカルグループ「GENIC」雨宮翔さん（24）とのダブル主演を務めている。

9日放送の第9話では、吉澤さん演じる横井湊の幼少期役として、子役の岡田和真さん（12）が出演した。これに先立って吉澤さんはXで、

「大人湊と小湊。似てます？？」

とオフショットを披露。吉澤さんが岡田さんに体を寄せるようにして、2人とも笑顔でピースサインを決めている。投稿では「第9話放送です！！ぜひご覧ください！！」とも伝えた。

投稿を受けてXでは、「並んでるの見たら似すぎててビックリしちゃった」「お顔が小さくて首が長めでかっこいいところがそっくりです！！」「大人湊も小湊もイケメン」「12歳と同じ顔の大きさなのも凄い」「子役と同じ顔の小ささってどゆことなん？」「お顔の小ささバグってませんか？」といった声が広がっている。