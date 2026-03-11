大阪駅（うめきたエリア）直結の商業施設「うめきたグリーンプレイス」内に位置する、「Eggs ’n Things うめきたグリーンプレイス店」。2025年3月のグランドオープン以来、単なるレストランとしてだけでなく、都会の喧騒を離れてリフレッシュできる貴重なスポットとして親しまれています。大阪駅すぐという立地の良さはもちろん、ハワイを感じられる店内の魅力を紹介します。 Eggs ’n Things「うめきたグリーンプレイス店」