大阪駅（うめきたエリア）直結の商業施設「うめきたグリーンプレイス」内に位置する、「Eggs ’n Things うめきたグリーンプレイス店」。

2025年3月のグランドオープン以来、単なるレストランとしてだけでなく、都会の喧騒を離れてリフレッシュできる貴重なスポットとして親しまれています。

大阪駅すぐという立地の良さはもちろん、ハワイを感じられる店内の魅力を紹介します。

Eggs ’n Things「うめきたグリーンプレイス店」

住所：大阪市北区大深町5-1 うめきたグリーンプレイス 2F

電話番号：06-6136-8017

営業時間：10:00〜21:00（L.O. 20:00）

定休日：施設に準ずる

アクセス：JR「大阪」駅 徒歩約2分／阪急「大阪梅田」駅 徒歩約6分

Eggs ’n Things「うめきたグリーンプレイス店」の最大のメリットは、JR大阪駅から徒歩約2分という圧倒的なアクセスの良さにあります。

駅直結の商業施設内にあるため、天候に左右されずスムーズにアクセスが可能。

ショッピングの合間の休憩はもちろん、待ち合わせ場所としても非常に使い勝手が良く、移動のストレスなくハワイアンな非日常空間へアクセスできる点は大きな魅力です。

「うめきた公園」を借景にする贅沢な時間

大阪の都心にありながら、目の前に広がる「うめきた公園」の緑をダイレクトに感じられるロケーションは、この店舗ならではの特権です。

開放的なテラス席や大きな窓際席では、パークビューを楽しむことができ、食事をしながら自然とリラックスした気分に浸れます。

まるでリゾート地で過ごしているかのような開放感は、日々の疲れを癒やす「都会のオアシス」として機能します。

朝・昼・夜、あらゆるシーンで使える自由度の高さ

「All Day Breakfast」のコンセプト通り、時間帯を問わずボリュームたっぷりのブレックファーストメニューを楽しめることも、利用者にとって大きなメリットです。

遅めのブランチでパンケーキを楽しんだり、ディナータイムにしっかりとした食事をとったりと、その時の気分やスケジュールに合わせて自由に利用できます。

また、夜には公園や街の灯りが織りなす夜景とともに、落ち着いた雰囲気で「夜カフェ」やディナーを楽しむのもおすすめ。

デートや女子会、あるいは一人でゆっくり読書を楽しみたい時など、あらゆるシチュエーションを上質に演出してくれる空間です。

アクセス抜群の立地で、手軽にハワイ旅行気分と緑の癒やしを体験できるスポット。

Eggs ’n Things「うめきたグリーンプレイス店」の紹介でした。

