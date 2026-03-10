[3.10 女子アジア杯GL第3節 日本 4-0 ベトナム パース]日本女子代表(なでしこジャパン)は10日、女子アジアカップのグループリーグ第3節でベトナム女子代表と対戦し、4-0で快勝。3試合17得点無失点のグループリーグ全勝で首位通過を果たした。2連勝でグループリーグ突破を決めている日本は、全勝での首位通過を目指す。第2節から先発9人を変え、DF熊谷紗希とMF長谷川唯が連続起用。長谷川は全3試合で先発入りとなった。4-3-3